روما يواصل استفاقته برباعية في مرمى كالياري

واصل إيه إس روما استفاقته بعد فترة من عدم الاستقرار، بتحقيقه فوز كاسح على مضيفه كالياري بنتيجة 4-1 مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

روما، الذي تعادل مع تورينو وخسر برباعية على يد جنوى، فاز على فروسينوني في الجولة الماضية، ثم أكمل صحوته بانتصار كبير أمام كالياري.

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين، لتزداد معاناته في قاع الترتيب.

افتتح حسام عوار التسجيل لروما في الدقيقة 19، قبل أن يضيف النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 51، ثم عاد لوكاكو للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

وتكفل ناهيتان نانديز بإحراز هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.