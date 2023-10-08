سان جيرمان يصالح جماهيره بالفوز على رين

صالح باريس سان جيرمان جماهيره بفوزه على مضيفه رين بنتيجة 3-1 مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، بعد النتائج السيئة التي قدمها في الفترة الماضية.

وتعادل سان جيرمان مع كليرمون في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، قبل أن يتجرع خسارة مؤلمة على يد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-4 منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق العاصمي عاد إلى المسار الصحيح بفوز ثمين، رفع رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وأصبح حامل اللقب على بُعد نقطتين فقط من المتصدر موناكو.

أما رين فبقي رصيده كما هو، 11 نقطة، ليستقر في المركز الثامن.

وتقدم باريس عن طريق فيتينيا في الدقيقة 32، وبعده بـ4 دقائق فقط عزز أشرف حكيمي التقدم بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 56 سجل أمين غويري الهدف الوحيد لرين، فيما أضاف راندال كولو مواني الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 58.

وفشل كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، وهدّاف الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف، في زيادة غلته التهديفية خلال المباراة.