أفلت بنقطة التعادل.. برشلونة يفشل في اختبار غرناطة

كاد برشلونة يتعرض لأول خسارة في الموسم الجاري من الدوري الإسباني، لكنه خطف تعادلًا صعبًا بنتيجة 2-2 من مضيفه غرناطة مساء الأحد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقدم غرناطة بهدف مباغت بعد 17 ثانية على صافرة البداية عن طريق بريان زاراجوزا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدفًا ثانيًا في الدقيقة 29، لتصبح المهمة أكثر صعوبة على الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لامين يامال الهدف الأول لبرشلونة، ليصح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الإسباني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ5 دقائق، أدرك سيرجي روبيرتو التعادل للفريق الكتالوني، لينقذه من الخسارة.

وألغى الحكم هدفا ثالثًا لبرشلونة سجله جواو فيليكس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بداعي التسلل على فيران توريس، حيث اعتبره الحكم متداخلًا في اللعبة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، و3 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

على الجانب الآخر، رفع غرناطة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).