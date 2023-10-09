ضربة لمنتخب البرتغال.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة مدافعه

أعلن بايرن ميونيخ إصابة مدافعه البرتغالي رافائيل جويريرو، ما يعني غيابه عن معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الجاري.

وذكر بايرن ميونيخ في بيان أن جويريرو تعرض لإصابة في فخذه الأيسر خلال التدريبات، ما أبعده عن مباراة الفريق ضد فرايبورج ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني مساء أمس الأحد.

ولم يحدد بايرن ميونيخ مدة غياب مدافعه، حيث اكتفى بالإشارة إلى "أنه من المقرر أن يتم تقدير مدة غيابه من جانب الجهاز الطبي".

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، ستمتد فترة غياب المدافع صاحب الـ29 عامًا لـ3 أسابيع.

وفاز بايرن ميونيخ على فرايبورج بثلاثية نظيفة.

وبذلك سيغيب جويريرو عن المنتخب البرتغالي في مباراتيه المقبلتين ضد سلوفاكيا والبوسنة والهرسك يومي 13 و16 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وانضم جويريرو إلى بايرن ميونيخ قادما من بوروسيا دورتموند، لكنه عانى من إصابة عضلية في فترة الاستعداد للموسم، وعاد للمشاركة في مباراة مونستر بكأس ألمانيا، وكذلك مواجهة لايبزيج في بطولة الدوري.