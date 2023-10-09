التونسي يوسف المناعي مدربًا لأبها

أعلن أبها صباح اليوم الإثنين تعيين التونسي يوسف المناعي مدربًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين المناعي بعدما كلّف النادي جورج تيميش، مدرب الرديف، بالإشراف على الفريق الأول، في أعقاب إقالة البولندي تشيزيلاف سبتمبر الماضي.

وذكر أبها في بيان نشره عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا مع المدرب التونسي يوسف المناعي ليتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم".

وتولى المناعي قيادة عدة فرق سعودية وعربية، أبرزها الهلال والاتفاق والقادسية والعدالة في السعودية، والأفريقي التونسي والأهلي الإماراتي والأهلي البحريني.

ونجح أبها في اقتناص تعادل ثمين من أنياب النصر بنتيجة 2-2 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، بعد أن كان الفريق متخلفًا بثنائية دون رد.

ويحتل أبها المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 7 نقاط، بعد مرور 9 جولات.