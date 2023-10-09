مؤسس تطبيق حارتنا:

سعى مواطن سعودي يدعى فيصل الصويمل، إلى كسر الجفاء بين الناس بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، التي سيطرت على الجميع، فرغم أنها سهلت التواصل بين الأشخاص عبر الرسائل أو المحادثات، إلا أن لها أثار سلبية حيث أبعدت الناس عن التجمعات التي كانت تتم في الماضي.

فكر الصويمل، في كسر جواجز الجفاء، عبر تطبيق افتراضي أطلق عليه اسم "حارتنا" بدأ بالتوسع في المملكة العربية السعودية وتجاوز عدد مستخدميه لـ 40 ألف مستخدم منذُ إطلاقه.

تعزيز التواصل الاجتماعي بين الجيران

ويتحدث الصويمل، لـ "الوئام" حول فكرته، التي بدأت عام 2015، مشيرًا إلى أنه سعى وقتها إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الجيران وسكان الحي وزوار الحي من الأحياء المجاورة، وجمعهم في منصة واحدة لطرح المواضيع التي تخصهم والاستفسارات، وتلبية طلباتهم بالإضافة لطرح تجاربهم في جميع مجالات الحياة وأخيراً أخبارهم بأوقات وأماكن الفعاليات بالحي.

اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 436 شهيدًا

بدأ الصويمل، في تنفيذ فكرته في عام 2021، بعد 6 أعوام من الفكرة التي جاءت له، وكان يطمح إلى تعزيز الترابط المجتمعي لجميع سكان أحياء المملكة العربية السعودية.

صعوبات في انتشار التطبيق

وتحدث عن الصعوبات التي واجهت، قائلاً، إنه واجه صعوبات تسويقية حيث كان ذلك مكلفاً بالنسبة له، ثم قرر أن يركز على أحياء بعينها في الرياض، ومن ثم التوسع لتعم أرجاء المملكة.

واستطرد قائلاً، إنه بدأ من حي ظهرة لبن والحزم وطويق والمونسية والنرجس والفلاح وذلك عقب ملاحظة بأن سكان هذه الأحياء تفاعلهم أصبح كبيراً وإعجابهم بالفكرة وذلك بالاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من خلال التطبيق، وقد بلغ عدد المسجلين حتى الآن 42 ألف مستخدم والتفاعل ولله الحمد في ازدياد ملحوظ.

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال يقصف 500 هدفًا في غزة

واستطرد الصويمل حديثه للوئام قائلا، إن التطبيق لا يختص بفئة معينة من المجتمع بل حرصنا لتعم الفائدة منه جميع فئات المجتمع حيث أصبح بإمكان المستخدم السؤال عما يريد في المجال الذي يهتم به، بالإضافة لتبادل التجارب والخبرات في جميع جوانب الحياة.

خدمات تطبيق حارتنا

وكشف عن أن تطبيق "حارتنا" يقدم عدد من الخدمات منها حيث يجمع الأشخاص من أبناء الحي الواحد ما يتيح لهم إمكانية تبادل الخبرات في المجالات المختلفة والمناقشة بشأن الخدمات المقدمة لحيهم وماذا باستطاعتهم تقديمه لبعضهم البعض وكذلك من تجاربهم في الشراء من المحال في الحي وأي المحالات تقدم خدمات أفضل، فضلاً عن عرض مقتنياتهم للبيع عن طريق التطبيق، والإجابة عن استفسارهم بخصوص المدارس القريبة منهم ونقل أبناءهم من وإلى المدارس التي لا يوجد بها نقل مدرسي.

وكشف أنه يطمح أن يصل بتطبيقه إلى العالمية، عن طريق الوصول إلى كافة مناطق المملكة أولاً ثم نشره في الدول العربية، ومنها إلى العالمية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى العالمية يحتاج إلى مستثمرين وداعمين مؤمنين بالفكرة ونجاحها.