لن ينتقل إلى ليفربول.. وست هام يربط بوين بعقد حتى 2030

أعلن وست هام يونايتد أنه جدد عقد نجمه جارود بوين ليستمر في الدفاع عن ألوان الفريق حتى 2030، ويغلق بذلك الباب أمام الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله الصيف المقبل.

كانت تقارير صحفية ربطت بوين بالانتقال إلى ليفربول حال انتقال المصري محمد صلاح المتوقع لأحد أندية دوري روشن للمحترفين الصيف المقبل.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن نيوكاسل يونايتد هو الآخر مهتم بالحصول على النجم الدولي، الذي استدعاه جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، لقائمة الفريق في توقف أكتوبر الجاري، لمواجهتي أستراليا وإيطاليا.

لكن بوين، الذي كان يملك عقدًا يبقيه في وست هام حتى 2025، فضّل تمديد بقاءه حتى 2030.

وسجل بوين، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، 45 هدفًا في 166 مباراة مع وست هام منذ انضمامه للفريق اللندني قادما من هال سيتي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

وقال بوين لموقع ناديه الرسمي عقب التوقيع على العقد الجديد، "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع وست هام، الجميع يدرك ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي، لذا فإن ربط مستقبلي به حتى عام 2030 يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "أحببت كل دقيقة من وقتي هنا، كان الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي لحظة رائعة، وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة شئ سأعتز به إلى الأبد، نريد خلق المزيد من الذكريات السعيدة معًا، لمشجعينا الرائعين، ولهذا النادي المذهل".