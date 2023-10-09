شراكة أمريكية صينية لإطلاق سيارة ذاتية القيادة

كشفت تقارير صحفية أمريكية، عن بدء شركة "ألفابت" الأمريكية في ترجمة اتفاقها مع شركة "جيلي" الصينية الرائدة في تصنيع السيارات، لتطوير سيارة ذاتية القيادة.

وبحسب موقع "تيك كرانش" التقني، فإن أول اختبار لهذه السيارة الشهيرة التي ستجمع بين تقنيات "وايمو" التابعة لـ"ألفابت" وسيارة "زيكر" (السيارة الكهربائية الرائدة لجيلي)؛ سيكون في نهاية 2023.

وقال المتحدث باسم "زيكر"، إن المشروع سيكون رائدًا بصورة كبيرة، وتم تعيين مدير لوجسيتي في الولايات المتحدة؛ ليتسنى اختبار السيارة الجديدة بصورة أكثر فعالية.

وستعمل السيارات الجديدة في صورة سيارات أجرة (تاكسي) ذاتية القيادة والتي ستجمع بين تقنيات "وايمو" و"زيكر" لتوفير قيادة آمنة وسلسلة.

ولم تضع "وايمو" و"زيكر" جدولًا زمنيًّا محددًا للبدء في العمليات التجارية لإطلاق هذه السيارات؛ مشيرة إلى أن التركيز حاليًا منصبّ على إنهاء هذه الاختبارات.