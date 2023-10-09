الهلال يسيطر على التشكيل المثالي للجولة التاسعة بدوري روشن

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين، التشكيل المثالي للجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية.

سيطر الهلال على التشكيل، بتواجد الرباعي (ميشايل ديلجادو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش).

كما شهد التشكيل المثالي، تواجد مغربي مميز عن طريق جواد الياميق (مدافع الوحدة) ورومان سايس (مدافع الشباب).

وغاب نجوم الأهلي عن التشكيل رغم تفوقه على جاره الاتحاد في ديربي جدة (1-0).

كما غاب نجوم النصر بعد التعادل مع أبها (2-2).

وفيما يلي التشكيل المثالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج)

الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، جواد الياميق (الوحدة)، رومان سايس (الشباب)، فهد الحربي (الفتح)

الوسط: ميشايل ديلجادو (الهلال)، سافيتش (الهلال)، ألفارو ميدران (التعاون)، سالم الدوسري (الهلال)

الهجوم: ميتروفيتش (الهلال)، سيساي (ضمك).