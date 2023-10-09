القادسية يبدأ معسكره في قطر

وصلت بعثة نادي القادسية إلى مدينة الدوحة القطرية، اليوم الاثنين، للدخول في معسكر تدريبي خلال فترة التوقف الدولي.

سيقيم القادسية معسكره الإعداد الخارجي والذي يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري في فترة توقف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سيتخلل معسكر القادسية مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 12 أكتوبر الجاري أمام فريق لوسيل، والثانية ستكون يوم 17 من نفس الشهر أما السيلية.

انطلقت تدريبات "بنو قادس" فور وصول الفريق إلى الدوحة بتواجد جميع اللاعبين باستثناء البيروفي أندريه كاريلو لانضمامه إلى منتخب بلاده.

ويسعى المدرب الإنجليزي روبي فاولر إلى تجهيز اللاعبين من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.