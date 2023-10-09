تقارير: ميسي يعود لدائرة اهتمام أندية دوري روشن بعد “النهاية الحزينة” لإنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، إلى دائرة اهتمامات أندية دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النهاية الحزينة لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي لا تزال تثير الكثير من الجدل حول مصير ميسي في الموسم الحالي.

وفشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ما سيجعل النجم الأرجنتيني في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

وأوضحت "آس" أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي.

وحاول الهلال ضم ميسي في انتقالات الصيف الماضية، قبل أن يتخذ قراره بالانتقال إلى إنتر ميامي.

ووصلت عرض نادي الهلال لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب، إلى 400 مليون يورو سنويًا.