مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تستخدم منشآت تخزين الحبوب لإخفاء الأسلحة

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمام مجلس الأمن الدولي، إن مرافق تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا سيتم تدميرها، إذا تم استخدامها لتخزين الذخيرة والمعدات العسكرية الثقيلة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "مرة أخرى نؤكد أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية. إنها لا تستهدف المدنيين، تُستخدم الأسلحة عالية الدقة حصريًا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمنشآت المرتبطة به".

وتابع "إذا استخدمت أوكرانيا منشآت تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ لحفظ الذخيرة والمعدات الغربية، فسيتم تدميرها أيضًا".