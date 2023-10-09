بايدن: 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مطلع الأسبوع.

وقال جو بايدن في كلمة له: "نعتقد أنه من المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين المحتجزين لدى حماس ونعمل على التأكد من ذلك".

في السياق، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين إن الحركة لن تتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف.

وأضاف المتحدث أبو عبيدة أيضا في كلمة بالفيديو بثتها القناة التلفزيونية التابعة للجماعة إن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة "لدفع الثمن" مقابل إطلاق سراح الأسرى.

اقرأ أيضا:

نتنياهو: عدد من المسلحين الفلسطينيين ما زالوا داخل إسرائيل.. وحماس ستواجه حربا