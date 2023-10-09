الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد اللواء 300 في الاشتباك على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 في فرقة الجليل، المقدم عليم عبدالله، خلال إحباط عملية التسلل من لبنان أمس الاثنين.

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وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة، جراء هجوم مسلح في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مسلحين تسللوا عبر الحدود من الجانب اللبناني، وقال إن قواته قتلت اثنين منهم، بينما فر مسلح ثالث عائدا إلى لبنان.

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