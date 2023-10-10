الإعلان اقترب.. يويفا يمنح بريطانيا وإيرلندا حق استضافة يورو 2028

تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشكل رسمي عن فوز الملف المشترك بين المملكة المتحدة وإيرلندا باستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2028) في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تركيا انسحبت من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة يورو 2023 ليصبح الملف المشترك للدول الخمس بدون منافس لاستضافة البطولة التي تقام بعد خمس سنوات.

وتبين أمس الاثنين أن المنتخب الإنجليزي طلب خوض غمار التصفيات المؤهلة ليورو 2028.

وحجز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقعدين في البطولة لمنتخبات الدول المستضيفة إذا فشل أي من المنتخبات الخمسة في التأهل عبر التصفيات، ولكن تردد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أبلغ يويفا بالفعل في رغبته بخوض التصفيات.

ويرغب الاتحاد الإنجليزي في أن يبقي الفريق في حالة تنافسية في إطار الاستعداد للبطولة، حيث عانى المنتخب الألماني في خوض مباريات ودية استعدادا ليورو 2024. وهناك مخاوف أيضا لدى الاتحاد الإنجليزي من مستوى المنافسين الذين سيتم الاتفاق معهم في حال الاستقرار على لعب مباريات ودية فقط.

وإذا لم يتأهل أكثر من منتخبين من المنتخبات الخمسة للبطولة، فإن منتخبين فقط من أصحاب أفضل سجل سينضمان المشاركة كمنتخبات مضيفة. لذلك لا يوجد ضمان بأن المنتخبات الخمسة ستشارك كلها في البطولة.

ووضعت المملكة المتحدة وإيرلندا عشرة ملاعب في ملفها لاستضافة يورو 2028، بواقع ستة ملاعب في إنجلترا وملعب واحد في كل من ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا واسكتلندا وويلز.

والملاعب الستة في إنجلترا هي ويمبلي واستاد توتنهام وملعب الاتحاد وسانت جيمس بارك وفيلا بارك والملعب الجديد لإيفرتون في براملي مور دوك.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب كاسيمنت بارك في بلفاست واستاد أفيفا في دبلن وهامبدن بارك في جلاسكو وملعب الألفية في كارديف، باقي فعاليات البطولة.