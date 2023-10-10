الاتحاد يجهز حجازي وجوتا لكأس العالم للأندية

كشتفت تقارير صحفية أن الاتحاد يسعى لتجهيز الثنائي المصاب أحمد حجازي وجوتا فيليبي من أجل الاستعانة بخدماتهما في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل

وكان المصري أحمد حجازي قد تعرَّض للإصابة أواخر مايو الماضي، وتعالج عند الجراح البريطاني آندي ويليامز في يونيو الماضي، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد، يجهز كلا من البرتغالي جوتا فيليبي وأحمد حجازي في برنامج تأهيلي خاص استعدادا للمونديال.

وأضافت أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الاتحاد تراقب برنامج التأهيل الخاص بحجازي، الذي بات قريبا من المرحلة الأخيرة.

وأشارت إلى أن جوتا يتدرب بشكل يومي مع الفريق، بعد أن تم استبعاده من قائمة الثمانية لاعبين أجانب في دوري روشن السعودي.

وتتيح قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في نظام اتحاد اللعبة المحلي "TMS".

ورغم استبعاده، لكن تسمح لوائح الاتحاد الآسيوي للعبة في المادة 27 الخاصة باللائحة التنظيمية لدوري أبطال آسيا، بتسجيله اللاعب في بطولة دوري الأبطال.

وبمجرد امتلاك النادي لشهادة انتقال اللاعب الدولية، سيعني إمكانية الاستفادة من خدمات جوتا بحسب نظام بطولة المونديال "5+1".