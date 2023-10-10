مركز الملك سلمان للإغاثة يخصص 9,765 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من زلزال أفغانستان

خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غرب أفغانستان مؤخرًا.

وقام المركز بتأمين المساعدات الغذائية في العاصمة كابل والتي تشمل 15.750 سلة غذائية بوزن 9.765 طنا تمهيدا لتوزيعها على الفئات المتضررة في مديرية زنده جان ومديرية غوريان بولاية هرات.

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ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية المقدمة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، صباح السبت الماضي، شمال غرب أفغانستان، وكان مركزه على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وأودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف قتيل على الأقل وشرد الآلاف.