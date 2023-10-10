“صنع في السعودية.. صورة قوة صناعية رائدة

يُقام معرض "صنع في السعودية"، مُستندًا إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة، التي تسعى من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في المجال الصناعي وتعزيز التصدير، عبر تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.

كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمثابة نظرة ثاقبة مستقبلية تحمل في طياتها الرغبة في بناء مستقبل صناعي قوي للمملكة، هذه الرؤية تبلورت عبر أربع ركائز تشكل أساس نجاح أي اقتصاد: الشباب، الموقع، الموارد، والشراكات، وشكلت النواة الأولى للمعرض.

هدف “صنع في السعودية” شكلته رؤيتين، الأولى تمثلت فيما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: “عازمون على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والحرص على استكمال تحقيق أهداف الرؤية”. والثانية المكملة لها ما صرح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي مستدام، من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة".

ينطلق معرض "صنع في السعودية" في العاصمة الرياض يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ويستمر حتى الخميس 19 أكتوبر، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الصادرات السعودية، وذلك من خلال إتاحة الفرص للشركات المحلية للتواصل مع المستهلكين والمستثمرين المحليين والدوليين.

أبرز الأمثلة على نجاح المعرض، ما جنته الشركات من النسخة الأولى، والتي من أبرزها: شركة مزارع للمنتجات الزراعية، والتي بدأت في زراعة وإنتاج التمور قبل 30 سنة وتمتلك أكثر من 35 الف نخلة. ومصنع تكرير الملح السعودي الذي تأسس عام 1987، وحاليا هو أكبر شركة لتصنيع الملح في دول الخليج، وأيضا شركة كوكاكولا السعودية لتعبئة المرطبات التي كانت من أوائل الشركات التي طبقت شعار "صنع في السعودية" على جميع منتجاتها، بتشجيع من شركة كوكاكولا العالمية عام 2021.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وسيقدمون منتجاتهم وابتكاراتهم من قطاعي السلع والخدمات. كما سيشهد المعرض فعاليات متنوعة، منها ورش عمل متخصصة حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، ومؤتمر مصاحب يناقش أهم القضايا المتعلقة بالصناعات الوطنية.

كما يشمل المعرض هذا العام مناطق ثقافية وترويجية ومناطق أعمال مثل: متحف العقيلات والمصانع المصغّرة، ومناطق للطهي، والحرف اليدوية، ومناطق الابتكارات، ومناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة البيت السعودي والتي بدورها تثري تجربة الزائر من خلال التجوّل في بيت سعودي متكامل مصنوع بالكامل من منتجات محلية.

ويمكن للجمهور التسجيل عبر الرابط التالي للمشاركة بالمعرض: https://www.ticketmx.com/ar/d/4114/saudi-made-exhibition كما يمكن للراغبين في مشاركة تجاربهم والاطلاع على آراء الآخرين تصفح الوسم التالي: #صنع_في_السعودية.