رونالدو يبلغ إدارة النصر برغبته في تجديد عقده

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، الثلاثاء، عن رغبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء داخل صفوف نادي النصر.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن رونالدو أبلغ إدارة النصر برغبته في مد عقده مع "العالمي" حتى عام 2027.

وينتهي تعاقد رونالدو مع نادي النصر، الذي تعاقد معه لمدة موسمين ونصف في الشتاء الماضي، بنهاية موسم 2024-2025.

ساهم رونالدو (38 عامًا) في 33 هدفًا خلال 9 أشهر فقط بقميص النصر.

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ويحتل النصر المركز الثالث بدوري روشن السعودي بعد مرور 9 دولات من عمر المسابقة، برصيد 19 نقطة.