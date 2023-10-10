نيمار: دينيز أحد أفضل مدربي كرة القدم في العالم

أثنى نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، على مدرب "السيليساو" فرناندو دينيز، مؤكدًا أنه أحد أفضل مدربي كرة القدم في العالم.

وصل نيمار لمعسكر منتخب بلاده لخوض مواجهتي فنزويلا وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين في مدينة كويابا التي ستحتضن مواجهة فنزويلا الجمعة المقبل: "دينيز مدرب كبير، وفي رأيي، هو أحد أفضل مدربي العالم".

وكان نيمار آخر المنضمين لمعسكر البرازيل بعد أن رافق ولادة مولودته الجديدة (مافيي).

وتولى دينيز منصبه في يوليو الماضي خلفاً للمقال أدينور ليوناردو باتشي ‘تيتي’.

ويفكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في استمرار دينيز بمنصبه حتى تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم.

ويتقاسم المنتخب البرازيلي الصدارة مع الأرجنتين بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعد مرور جولتين.