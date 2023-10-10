حجازي يواصل التأهيل للمشاركة مع الاتحاد بمونديال الأندية

يواصل الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، برنامجه التأهيلي من أجل العودة للمشاركة مع "العميد" ببطولة كأس العالم للأندية.

ويخضع حجازي لبرنامج تأهيلي مُكثف مع الجهاز الطبي للنمور، إذ أصبح اللاعب قريبًا من الالتحاق بالمرحلة الأخيرة من العلاج.

وأصيب قائد الاتحاد في الرباط الصليبي يوم 27 مايو الماضي، وتحديدًا في مواجهة الفيحاء، قبل أن يحسم النمور لقب الدوري السعودي.

وأجرى حجازي عملية جراحية في الركبة لدى الطبيب الإنجليزي أندي ويليامز 9 يونيو.

ويفتتح نادي الاتحاد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفي حالة تأهل الاتحاد للدور التالي، سيلتقي مع الأهلي المصري.

وخسر الاتحاد ديربي جدة على يد الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن.