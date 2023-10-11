وفد من الأهلي المصري في جدة لتفقد ملاعب كأس العالم للأندية

زار وفد من النادي الأهلي المصري جدة لتفقد الملاعب والفنادق التي تستضيف فعاليات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

وذكر الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن خالد بيبو، مدير الكرة، زار السعودية وتفقد ملاعب مباريات كأس العالم ‏للأندية وملاعب التدريب، وبصحبته سمير عدلي، المدير الإداري بالأهلي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 7 أندية، هي الاتحاد، والأهلي المصري، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس الذي يتحدد يوم 4 نوفمبر، حيث تأهل إلى النهائي فلومينينزي البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويشارك الأهلي المصري في النسخة المقبلة بكأس العالم للأندية بصفته ممثلاً لقارة أفريقيا بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.