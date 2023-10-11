فيليبو إنزاجي مدربًا لساليرنيتانا

أعلن نادي ساليرنيتانا، أحد أندية الدوري الإيطالي، الثلاثاء تعيين فيليبو إنزاجي في منصب المدير الفني.

وأكد ساليرنيتانا إقالة مدربه باولو سوسا والاستعانة بإنزاجي، الشقيق الأكبر لسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

وخسر ساليرنيتانا أمام مضيفه مونزا صفر- 3 ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي دون أن يسجل أي هدف.

وحصد ساليرنيتانا 3 نقاط فقط من 3 تعادلات خلال 8 مباريات ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وستكون أول مباراة لإنزاجي، المتوج مع منتخب إيطاليا كلاعب بلقب كأس العالم، أمام كالياري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يشغل إنزاجي، صاحب الـ50 عامًا، أي منصب منذ رحيله عن تدريب ريجينا قبل بداية الموسم الحالي، وذلك عقب إقصاء الفريق من دوري الدرجة الثانية بسبب مشاكل مالية، علما بأنه قاد الفريق لبلوغ الدور الفاصل في الموسم الماضي.