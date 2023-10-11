عضو إدارة ريال مدريد: مبابي وُلد ليلعب مع الملكي

أكد خوسيه مانويل أوتيرو، عضو مجلس إدارة ريال مدريد، ثقته في انضمام الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن مبابي سيوقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وما يدعم هذا السيناريو أن مبابي رفض علنًا تجديد عقده مع سان جيرمان رغم ضغوط الإدارة.

وقال أوتيرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، "لم تتح الفرصة أمام مبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، فقد كان عليه التخلي عن بعض المكافآت العالية جدًا التي اتفق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان".

وأضاف عضو مجلس إدارة ريال مدريد "كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام من نهاية عقده مجنون للغاية، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".

وتابع "العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) لم تكن سيئة أبدًا. بيريز لم يأخذ قرار اللاعب بالتجديد لباريس بطريقة خاطئة، لقد تفهم الأمر، كان هناك شعور بخيبة أمل من المشجعين، لكن لطالما ترك ريال مدريد الأبواب مفتوحة".

وواصل المسؤول المدريدي "مبابي سيحقق المجد عندما ينتقل إلى ريال مدريد، فاللعب بريال مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حرا. مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد بالطبع".