الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال في غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على في الأراضي الفلسطينية إلى 1078 شهيدًا وأكثر من 5150 مصابًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن بيان وزارة الصحة، أن هناك 1055 شهيدًا فلسطينيًا في غزة وأكثر من 5 آلاف مصابًا جراء الغارات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.

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وفي الضفة الغربية، التي تشهد اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتقى نحو 23 شهيدًا فلسطينيًا جراء الرصاص الحي وأصيب أكثر من 130 شخصًا.

بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية في بيان لها ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في القطاع، وقالت إن "إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين".