أخضر الصالات يحجز مقعده في نهائيات كأس آسيا بتايلاند

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات رسميًا إلى كأس آسيا المقرر إقامته بتايلاند في أبريل المقبل، عقب فوزه على نظيره الإندونيسي بنتيجة 3 - 2، وذلك في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في مدينة الدمام.

ودخل مدرب الأخضر اللقاء بتشكيلة مكونة من حمود الدهان في حراسة المرمى وفهد الجهني وعبدالله العقيلي وفرحان الأسمري ونواف العروان.

وبدأ أخضر الصالات الشوط الأول بداية سريعة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف سُجلت عن طريق فارس القحطاني ومعاذ العسيري ونواف العروان، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب إندونيسيا من تسجيل الهدف الأول والثاني.

وبذلك يحصد المنتخب السعودي بطاقة التأهل الثانية بعد أن جمع 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما حصل منتخب أفغانستان على المركز الأول برصيد 7 نقاط، وإندونيسيا في المركز الثالث بـ 4 نقاط، وماكاو في المركز الرابع بدون نقاط.