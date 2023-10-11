واشنطن: سنردع أي دولة تحاول استغلال الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة

أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستردع أي دولة تحاول استغلال الوضع لزيادة التصعيد في المنطقة. وأكد أن عدد الأمريكيين المفقودين جراء هجوم حماس يمكن أن يزيد.

وأضاف بلينكن أن الوضع معقد وأنه يجب تجنب إلحاق أي أذى بالمدنيين، ولكن في الوقت نفسه، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد. وأعلن عزمه على الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين والعمل من أجل إطلاق سراح الأمريكيين الرهائن لدى حماس.

وأشار إلى أنهم يناقشون فتح ممرات آمنة مع إسرائيل ومصر، ولكن الوضع معقد، وأنه من واجب إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأكد بلينكن أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، على عكس حماس التي تستخدمهم كدروع بشرية، وأنه لن يتحدث بالتفصيل عن العمليات التي قد تقوم بها إسرائيل، مؤكدًا احترامهم للقانون الدولي.

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