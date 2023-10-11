بنزيما: تفاجئت بمستوى دوري روشن.. وهدفي التتويج بالألقاب مع الاتحاد

أشاد النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، بمستوى دوري روشن السعودي، معبرًا عن سعادته بطريقة استقباله عند قدومه في الصيف الماضي.

وقال كريم بنزيما في تصريحات نشرها حساب دوري روشن السعودي على "إكس":" تفاجئت بمستوى الدوري السعودي، وأعتقد أن الأسماء العالمية ستزيد من هذا المستوى الرائع".

وأضاف: "تعرضت لإصابة منعتي من المباريات الماضية ولكن أشعر بتحسن الآن".

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وأكمل: "هدفي التتويج بالألقاب مع الاتحاد، والتألق في الملعب سيكون هو أجمل رد لجميل الجماهير السعودية التي استقبلتني بحب وشغف كبير".

واختتم بنزيما تصريحاته: "الاتحاد لم يتغير كثيرًا مقارنة بالموسم الماضي، وهذا مؤشر جيد، وبدأنا الدوري بشكل مميز وسنسعى لتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير".