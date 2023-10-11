ارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص .. وتدمير آلاف المساكن

ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40 % منذ أمس.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

وأبان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم، أن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود, مضيفا أنه لا يمكن الوصول أيضاً إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.

وحذر دوجاريك من أن هناك نقص حاد في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه إلى غزة.

وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بسبع منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 1,100,000 شخص، وتتراكم الآن مخلفات الصرف الصحي في الشوارع مما يشكل خطراً على الصحة العامة وانتشار الأمراض

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين الآخرين لمناقشة الوضع، ويدعو لإتاحة الوصول الإنساني الفوري وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.