إنتر ميامي يوضح حقيقة مفاوضات السعودية لضم ميسي

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي حقيقة دخول مسؤولي الدوري السعودي في مفاوضات من أجل ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد الفريق.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعدما فشل إنتر ميامي في التأهل إلى الأدوار الإقصائيات لنهائيات الدوري الأمريكي.

غير أن الأمريكي رافائيل كابريرا، المسؤول الإعلامي في نادي إنتر ميامي، أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة نهائيًّا.

وقال رافائيل كابريرا في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح نهائيًّا، وهذه الأنباء مجرد شائعات، إذ لم يتواصل أحد مع مسؤولي النادي الأمريكي من أجل ضم ميسي إلى دوري روشن”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الأمريكي أن النجم الأرجنتيني سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي.

يذكر أن ميسي ارتبط أيضا بالانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبالتحديد إلى نادي الهلال، إلا أنه فضَّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وفسَّر ميسي قراره بالانتقال لإنتر ميامي في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لرغبته في الابتعاد عن التركيز قليلًا، والتفكير أكثر في عائلته، والابتعاد عن الأضواء تمامًا.