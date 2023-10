تقارير: حمدالله يرغب في الرحيل عن الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد مع بطل الدوري السعودي.

وكانت الشكوك أُحيطت بمستقبل عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد بعد تعاقد النادي الصيف الماضي مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، فإن وكيل عبدالرزاق حمدالله أبلغ الاتحاد برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن.

🚨↩️ The agent of Abderrazak #Hamdallah informed #AlIttihad that he would like to leave the 🇸🇦 club as soon as possible.

📌 The 🇲🇦 stiker - whose contract expires in June 2024 - is looking for a new experience elsewhere: evolving situation. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/bZUkrjVmyX

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 11, 2023