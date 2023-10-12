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تقارير: حمدالله يرغب في الرحيل عن الاتحاد

12 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
عبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد مع بطل الدوري السعودي.

وكانت الشكوك أُحيطت بمستقبل عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد بعد تعاقد النادي الصيف الماضي مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، فإن وكيل عبدالرزاق حمدالله أبلغ الاتحاد برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن المهاجم المغربي يبحث عن خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وينتهي عقد حمدالله (32 عاما) مع الاتحاد في يونيو 2024، مما يحق له التفاوض في يناير المقبل مع أي ناد آخر من أجل الانضمام إلى صفوفه مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن حمدالله لعب 7 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف.