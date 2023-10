“أستطيع اللعب كل 3 أيام”.. مودريتش يفتح باب رحيله عن ريال مدريد

اعترف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بالإحباط من كونه بديلا في ريال مدريد، مشيرا إلى أنه يريد الحصول على فرصة المشاركة كما اعتاد.

قام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتقليص دقائق لوكا مودريتش إلى 391 دقيقة فقط في أول 11 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو ما لم يحدث له منذ انتقاله للفريق الملكي عام 2012.

وعلى الرغم من اعتراف لوكا مودريتش بأن عامل السن لم يساعده على لعب كل شيء، إلا أنه أكد في تصريحاته أنه لا يشعر بالراحة في صفوف الميرينجي.

وقال مودريتش في تصريحات للصحافة التركية نقلتها صحيفة "ماركا": "هذا وضع جديد بالنسبة لي، الحقيقة هي أنني لم أعد ألعب كما كان من قبل، ولا بقدر ما أريد، دائمًا أريد أن ألعب، ولا أريد فترات راحة".

🇭🇷 Luka Modrić: "Real Madrid? Oh well, it's certainly a new situation for me not to play as much as before and as much as I'd like”.

“You know I always want to play, I don't want to have breaks, I don't want to have vacations, I just want to play! I love it”. pic.twitter.com/awAkTwQc0T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023