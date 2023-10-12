منتخب الجزائر يستعين بلاعب شيفيلد يونايتد قبل ودية مصر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ياسر لعروسي، ظهير نادي شيفيلد يونايتد، سيلتحق اليوم الخميس، بمعسكر "محاربي الصحراء" الذين يستعدون لملاقاة الرأس الأخضر ثم مصر وديا.

ويعد لعروسي /22 عاما/ أحدث لاعب ينضم لصفوف " الخضر" بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخبات فرنسا، حيث يستعد لظهوره الأول مع المنتخب الجزائري بعد قرار المدير الفني جمال بلماضي، بالتشاور مع الجهاز الطبي باستبعاد المدافع ريان آيت نوري.

Yasser LAROUCI New #DesertWarrior 🇩🇿

Welcome to Algeria National Team.

ياسر لعروسي يلتحق ب #محاربي_الصحراء وينضم للتربص ابتداء من يوم الغد#123vivalalgerie🇩🇿 pic.twitter.com/mD1fIm2JfQ — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) October 11, 2023

ويعاني آيت نوري، من ارتجاج في المخ إثر إصابة تعرض له خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه وولفرهامبتون مع أستون فيلا 1-1، الأحد الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلاقي ضيفه الرأس الأخضر مساء اليوم الخميس، على ملعب الشهيد " سليمان داودي-محمد حملاوي"، ثم يواجه منتخب مصر الثلاثاء المقبل بأبو ظبي.