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منتخب الجزائر يستعين بلاعب شيفيلد يونايتد قبل ودية مصر

12 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ياسر لعروسي، ظهير نادي شيفيلد يونايتد، سيلتحق اليوم الخميس، بمعسكر "محاربي الصحراء" الذين يستعدون لملاقاة الرأس الأخضر ثم مصر وديا.

ويعد لعروسي /22 عاما/ أحدث لاعب ينضم لصفوف " الخضر" بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخبات فرنسا، حيث يستعد لظهوره الأول مع المنتخب الجزائري بعد قرار المدير الفني جمال بلماضي، بالتشاور مع الجهاز الطبي باستبعاد المدافع ريان آيت نوري.

ويعاني آيت نوري، من ارتجاج في المخ إثر إصابة تعرض له خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه وولفرهامبتون مع أستون فيلا 1-1، الأحد الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيلاقي ضيفه الرأس الأخضر مساء اليوم الخميس، على ملعب الشهيد " سليمان داودي-محمد حملاوي"، ثم يواجه منتخب مصر الثلاثاء المقبل بأبو ظبي.