ريال مدريد يتحرك لتحصين 5 من نجومه

على مدى السنوات القليلة الماضية، قام ريال مدريد ببناء أحد أفضل الفرق في كرة القدم العالمية، ومع وجود العديد من لاعبيه بعمر 25 عامًا أو أقل، ممن لديهم القدرة على التألق لسنوات عديدة قادمة.

وحسمبا ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد تحرَّك لتمديد عقود خمسة من لاعبيه البارزين، وهم فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، رودريجو، إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي.

وأضافت الصحيفة أن الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي آخر من وقع على عقد جديد مع ريال مدريد للبقاء مع الفريق الملكي حتى عام 2028.

وكان ريال مدريد يأمل في البدء في الإعلان عن هذه التجديدات الأسبوع الماضي، لكن إصابة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بفيروس كورونا أدى إلى تأجيل الخطط.

ورغم ذلك، يسعى ريال مدريد لإنهاء ملف تجديد الخماسي فينيسيوس وفالفيردي وميليتاو ورودريغو وكامافينجا في الأسابيع المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لالتقاط صور بروتوكولية مع كل من اللاعبين الخمسة، مما سيسمح للنادي بالإعلان عن هذه الصفقات بشكل فردي.