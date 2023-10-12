رغم الاعتزال.. وست هام يقدم عرضا لهازارد

يريد نادي وست هام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز منح فرصة للنجم البلجيكي المعتزل إدين هازارد، لاعب ريال مدريد السابق، ويعتقد مدرب الهامرز أنه لا يزال لديه القدرة على المنافسة على أعلى مستوى.

وأعلن إيدين هازارد اعتزاله المبكر قبل أيام قليلة بعد أن توصل إلى أن حالته البدنية لا تسمح له بالبقاء في الملاعب بعد رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي.

وقضى هازارد فترة مميزة في تشيلسي بين عامي 2012 و2019، لكنه مرَّ بفترة كارثية في ريال مدريد بسبب الإصابات، حيث لعب 76 مباراة فقط في أربعة مواسم وسجل سبعة أهداف.

ورغم ذلك، وبعد أيام قليلة من إعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي أتعليق حذائه، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتجربة.

وجاء الاقتراح من كيفن نولان، عضو الجهاز الفني لوست هام، الذي دعا اللاعب البلجيكي إلى تغيير قراره 180 درجة في تصريحاته: "سيكون هناك هازارد لاعب تشيلسي في وست هام".

وأضاف: "أنا متأكد إذا أردت المجيء والمحاولة، أعني أنني سأكون على استعداد بالتأكيد، أود أن أحكم عليه".

ويعتقد مدرب الهامرز أن إيدن هازارد لا يزال لديه القدرة على المنافسة على أعلى مستوى ويرغب في اختباره في وست هام.

وأكمل: "من المحزن أنه في سن 32 عامًا قرر الاعتزال بشكل عام، لأنني أعتقد أن شخصًا مثله يمكن أن يلعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة أخرى، لن أتفاجأ إذا شهدت الأشهر الستة إلى السنة القادمة انعكاسًا بسيطًا في هذا الوضع".

وأنهى قائلا: "أعتقد أنه في سن 32 عامًا يشعر بالاستياء من الاعتزال، أتذكر مرات عديدة عندما فعل بول سكولز ذلك، ثم تلقى مكالمة هاتفية من السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، وقال له سأعود".