الرئيس الفلسطيني يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على غزة

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الأردن حاليًا، وبحثا، جهود وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وشددا على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء، وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الدولي الإنساني.

وحذر الجانبان، من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها، وما قد تتسبب به من عواقب وخيمة على مستوى المنطقة، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق الوثيق مع الأشقاء العرب، وتوحيد الجهود من أجل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.

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بدوره، دعا الرئيس الفلسطيني، إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وحذر الرئيس الفلسطيني، من خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية.

وأكد، على رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين، والتأكيد على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

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كما أكد على أهمية الزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة وتوفير ما يلزم لمنع مواصلة الاعتداءات عليها.