وزير الدفاع الأمريكى يصل إسرائيل الجمعة ويلتقى نتنياهو

يصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى إسرائيل الجمعة ويلتقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فى خضم العمليات الحربية، وفق ما أفاد مسئول دفاعى أمريكى.

وقال المسئول إن زيارة أوستن التى تأتي فى أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسئولى الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وذكر أوستن فى وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة تقدم إمدادات طارئة من الأسلحة إلى إسرائيل بنشاط.

كما أكد أوستن، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الإسرائيلى يوآف جالانت، التزام الولايات المتحدة بتسريع إرسال قدرات الدفاع الجوى والذخائر التى تطلبها إسرائيل.