رئيس ومستشار النمسا يطالبان بضرورة إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط

أعرب كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار الفيدرالي كارل نيهمر عن إدانتهما لأعمال العنف في الشرق الأوسط.. مشددين على ضرورة إنهاء دوامة العنف ومنع مزيد من إشتعال النيران في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع الرئيس النمساوي والمستشار الفيدرالي، اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة وخطر الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أوضح نيهمر أنه أطلع الرئيس على جهود الحكومة الاتحادية لإجلاء النمساويين الراغبين في العودة من إسرائيل.. معربا عن قلقه بشأن المواطنين النمساويين الذين ما زالوا مفقودين في إسرائيل.

يُشار إلى أن المستشار النمساوي عاد لتوه من زيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان وناقشا التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية.