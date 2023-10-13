تصفيات مونديال 2026.. الأرجنتين تواصل انطلاقتها.. وتعثر البرازيل

واصل المنتخب الأرجنتيني انطلاقته القوية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وحقق الفوز الثالث على التوالي حيث تغلب على منتخب باراجواي صباح الجمعة 1-0 في الجولة الثالثة.

وسقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل أمام منتخب فنزويلا 1-1 بينما تغلب منتخب الإكوادور على مضيفه البوليفي 2-1 ومنتخب تشيلي على بيرو 2-0.

نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي

وحسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام باراجواي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى تسع نقاط منفردا بصدارة تصفيات أمريكا الجنوبية التي يتنافس بها عشرة منتخبات، بينما تجمد رصيد منتخب باراجواي عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

نتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا

وبعد أن حقق انتصارين متتاليين في بداية مشوار التصفيات، سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل أمام فنزويلا ليهدر نقطتين على أرضه.

وتقدم منتخب البرازيل بهدف سجله جابرييل ماجاليس في الدقيقة 50 ثم أدرك إدوارد بيلو التعادل لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد البرازيل إلى سبع نقاط في المركز الثاني مقابل أربع نقاط لفنزويلا في المركز السابع.

نتيجة مباراة تشيلي وبيرو

وتغلب منتخب تشيلي على بيرو بهدفين نظيفين سجلهما دييجو فالديس وماركوس لوبيز لاعب بيرو (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقتين 74 و90 .

وارتفع رصيد تشيلي بذلك إلى أربع نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز التاسع قبل الأخير.

نتيجة مباراة الإكوادور وبوليفيا

وحقق منتخب الإكوادور فوزا مثيرا أمام مضيفه البوليفي وتغلب عليه 2 / 1 ليكون الفوز الثاني على التوالي للإكوادور بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام الأرجنتين.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله كيندري بايز في الدقيقة 45 ثم تعادلت بوليفيا بهدف للاعب رودريجو راماللو في الدقيقة 83 قبل أن يخطف كيفن رودريجيز هدف الفوز للإكوادور في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى ست نقاط في المركز الثالث بينما ظلت بوليفيا دون رصيد من النقاط في المركز العاشر الأخير.