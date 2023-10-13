صحف إيرانية: الحكم على كريستيانو رونالدو بـ99 جلدة

أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي مهددا بتلقي عقوبة "99 جلدة" بسبب صورة مع فتاة من ذوي الهمم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، فإن عددًا كبيرًا من المحامين في البلاد تقدموا بشكوى ضد كريستيانو رونالدو بسبب صورة اُلتقطت له أثناء زيارته هناك في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوجه رونالدو إلى العاصمة الإيرانية طهران رفقة النصر لمواجهة بيرسيبوليس في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وفي أثناء وجوده هناك، التقى الدولي البرتغالي بالرسامة الإيرانية فاطمة حميمي التي تعاني من شلل بنسبة 85%.

وأرادت الرسامة الإيرانية أن تمنح صورة لرونالدو صنعتها خصيصًا له، وقام رونالدو بإعطائها قميصا موقعا منه وتقبيلها ومعانقتها، وأثار ذلك الأمر غضب المحامين الإيرانيين، وذلك لأن لمس المرأة في القانون الإيراني يعادل الزنا وحكمه 99 جلدة.

وذكرت شبكة "شرق إمروز" الإيرانية، وفقًا لموندو ديبورتيفو، أن نظام العدالة الإيراني كان رد فعله سريعًا على صورة الثنائي، ليحكم على رونالدو بـ99 جلدة في المرة التالية التي يسافر فيها إلى إيران، وقد يتم القبض عليه من السلطات في إيران لإجباره على قضاء العقوبة.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه إذا أعرب رونالدو عن ندمه على ما فعله فيمكن للقاضي أن يفغر الحكم حسب النظام.

يذكر أن النصر يلعب في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الباكستاني.