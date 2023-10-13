بطولة الأردن الودية.. إيران تضرب موعدًا مع قطر في النهائي

ضرب منتخب إيران موعدًا مع نظيره منتخب قطر في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية، بعدما حقق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة في نصف النهائي الثاني.

تقدم منتخب إيران بعد 6 دقائق فقط على صافرة البداية عن طريق سردار أزمون، ثم أضاف زميله مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 74 سجل يزن النعيمات الهدف الوحيد للمنتخب الأردني.

وعزز الفريق الضيف تقدمه بهدف مهرداد محمدي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم، تأهل منتخب قطر إلى نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، إثر التعادل بدون أهداف في مباراة الدور نصف النهائي الأولى.

وتأتي البطولة الودية ضمن استعدادات المنتخبات الأربعة لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026، وأيضًا نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر يناير المقبل.

ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان، بينما يأتي منتخب العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

أما منتخب إيران فيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات وهونج كونج وفلسطين، أما المنتخب الأردني فيأتي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.