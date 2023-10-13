رونالدو يقود البرتغال إلى “يورو 2024”.. وبلجيكا تلحق بها

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد تغلبه على سلوفاكيا 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقة 18 وكريستيانو رونالدو (هدفان) في الدقيقتين 29، من ركلة جزاء، و72.

في المقابل سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد هانكو في الدقيقة 69 وستانيسلاف لوبتيكا في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند 13 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب البوسنة والهرسك على ليختنشتاين بهدفين نظيفين أحرزهما عمار رحمانوفيتش وميروسلاف ستيفانوفيتش في الدقيقتين 13 و41.

ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع وظل منتخب ليختنشتاين بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخب أيسلندا مع لوكسمبرج 1/1.

وتقدم منتخب أيسلندا بهدف سجله أوري أوسكارسون في الدقيقة 23 ، وتعادل منتخب لوكسمبرج عن طريق جيرسون رودريجيز في الدقيقة 46.

ورفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس كما رفع لوكسمبرج رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

بلجيكا تنتزع بطاقة التأهل بفوز على النمسا

من جانبه، تأهل منتخب بلجيكا إلى النهائيات بفوزه على مضيفه النمساوي 3 / 2 في الجولة السابعة من المجموعة السادسة.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه دودي لوكيباكيو في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البلجيكي هدفين عن طريق لوكيباكيو في الدقيقة 55 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل منتخب النمسا هدفين عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 73 ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أمادو أونانا لاعب المنتخب البلجيكي في الدقيقة 78.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب النمسا عند 13 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب أذربيجان على مضيفه منتخب إستونيا 2 / صفر.

وأنهى منتخب أذربيجان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما تورال بايراموف في الدقيقة التاسعة وراميل شياديف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب أذربيجان من الحفاظ على نظافة شباكه، ليخرج فائزا بالمباراة بهدفين نظيفين.

ورفع منتخب أذربيجان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير محققا أول انتصار له، فيما توقف رصيد منتخب استونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.