مبابي يتخطى حصيلة بلاتيني ويعادل رقمًا مميزًا لهنري

كتب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ فريق "الديوك"، بعد تألقه في مباراة المنتخب الهولندي بتصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وسجل مبابي هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ليرفع حصيلته الإجمالية مع منتخب فرنسا في كل البطولات إلى 42 هدفًا في 72 مباراة دولية.

وتخطى مبابي بذلك حصيلة ميشيل بلاتيني، أسطورة منتخب فرنسا ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سابقًا، ليصبح رابع أكثر لاعب تهديفًا في تاريخ المنتخب.

ولا يسبق مبابي سوى الثلاثي أوليفيه جيرو بـ54 هدفًا، وتيري هنري بـ51 هدفًا، وأنطوان جريزمان بـ44 هدفًا.

كذلك عادل مبابي رقم تيري هنري، نجم المنتخب السابق، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الفريق في المباريات الرسمية فقط، برصيد 34 هدفًا.

من جانبه، شارك جريزمان في مباراته الدولية رقم 124 ليتخطى تيري هنري، ويصبح رابع أكثر لاعب مشاركة مع منتخب فرنسا في مباريات دولية.

ويأتي جريزمان بعد الثلاثي هوجو لوريس بـ145 مباراة، وليليان تورام بـ142 مباراة، وأوليفيه جيرو بـ125 مباراة.

كان المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم، حجز مقعده في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وجاء تأهل منتخب فرنسا إلى النهائيات بعد فوزه على مضيفه هولندا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونصّب مبابي نفسه رجلًا للمباراة بتسجيله هدفي فوز فريق الديوك في الدقيقتين 7 و53، أما هدف المنتخب الهولندي فأحرزه كويليندشي هارتمان قبل 6 دقائق على صافرة النهاية.