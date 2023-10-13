موسيماني لا يريده.. الوحدة الإماراتي غير مهتم بضم حمدالله

كشفت تقارير صحفية أن الوحدة الإماراتي غير مهتم بضم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم السبت، قال مصدر بإدارة الوحدة الإماراتي إن حمدالله ليس ضمن خيارات الجهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي.

وأضاف مصدر الوحدة أن ناديه لم يتقدم بأي عرض شفهي أو رسمي أو حتى التفكير في التعاقد مع المهاجم المغربي، مشيرًا إلى أن فريقه في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يكون حمدالله المبعد من قائمة الخيارات لدى الجهازين الفني والإداري للفريق.

وشدد المصدر ذاته على أن كل ما يتم تداوله حول عرض الوحدة لمهاجم الاتحاد للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة غير صحيح.

وأثيرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رغبة الوحدة في الاستفادة من خدمات المهاجم المغربي في انتقالات يناير، خصوصًا بعد أنباء اقترابه من الرحيل عن قلعة "النمور".

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، فإن وكيل عبدالرزاق حمدالله أبلغ الاتحاد برغبته في الرحيل عن النادي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن المهاجم المغربي يبحث عن خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وينتهي عقد حمدالله، صاحب الـ32 عامًا، مع الاتحاد في يونيو 2024، ما يعني أن له حق التفاوض في يناير المقبل مع أي نادٍ آخر من أجل الانضمام إلى صفوفه مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب حمدالله 7 مباريات مع الاتحاد في الموسم الجاري من دوري روشن، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.