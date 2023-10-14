وفاة لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 2020

توفيت الشاعرة الأميركية الحائزة على جائزة نوبل في الآداب لويز جلوك، عن عمر يناهز 80 عامًا.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن ريتشارد ديمنج، زميل جلوك في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة ييل، توفيت جلوك متأثرة بمرض السرطان.

ولدت جلوك في مدينة نيويورك عام 1943 وتوفيت عن عمر يناهز 80 عامًا في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

ونالت الشاعرة والكاتبة الأميركية لويز جلوك جائزة نوبل في 2020 تقديرًا لعملها.

وقالت جلوك عن رد فعلها عندما علمت بفوزها بجائزة نوبل: "في البداية أصبت بالذعر، ثم أعتقدت أنني أهلوس، ولكن بعد ذلك، كنت أشعر بفخر شديد".

كما فازت أيضًا بجائزة بوليتزر، والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية، وجائزة الكتاب الوطني، وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطني، وجائزة بولينجن.