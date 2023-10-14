قيمتها مليون ريال.. الشباب يطرح التذكرة الأغلى بالتاريخ

أعلن نادي الشباب طرح تذكرة بسعر مليون ريال سعودي قبل مباراته المقبلة ضد الطائي في الملعب الجديد.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أعلن الشباب طرح تذكرة قيمتها مليون ريال تحمل اسم "الضيافة"، فيما تتراوح أسعار باقي التذاكر بين 20 ريال إلى 15 ألف ريال.

التذكرة الأغلى بالتاريخ.. للنادي الأعرق 🤍🖤 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 13, 2023

ونشر النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مميزات التذكرة مُذيلاً إياها بتعليق: "التذكرة الأغلى بالتاريخ.. للنادي الأعرق".

وتوفر تذكرة الضيافة لحاملها 4 مميزات، وهي مشاهدة مباريات الشباب طوال الموسم عبر مكان خاص في الملعب الجديد، وعضوية ذهبية للنادي، وحضور تمارين الفريق، بجانب الحصول على قميص موقع من جميع اللاعبين في الفريق.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات، حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم، فيما يحتل الطائي المركز الـ16 وفي جعبته 7 نقاط.