ماذا قدم سالم الدوسري لترشيحه لجائزة أفضل لاعب آسيوي؟

يقود سالم الدوسري نجم الهلال صراعا ثلاثيا للظفر بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد عودتها من جديد.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة من المرشحين للجوائز السنوية 2022 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعود من جديد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، بعد غياب أربع سنوات.

وسيشهد الحفل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لفئة الرجال، والتي يتنافس عليها كل من السعودي سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، والقطري المعز علي مهاجم الدحيل القطري، والأسترالي ماتيو ليكي لاعب ملبورن سيتي الأسترالي.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية أبرز ما قدمه سالم الدوسري ليتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

ماذا قدم سالم الدوسري بالأرقام؟

على صعيد الأرقام، فإن الدوسري لعب ما مجموعه 59 مباراة في مختلف المسابقات، سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي.

وخلال مبارياته الـ59، تمكن صاحب الـ32 عاما من تسجيل 27 هدفا صناعة 10 أخرى، ليسهم بذلك في 37 هدفا بين التسجيل والصناعة.

وبرز سالم الدوسري بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وقام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر على الأرجنتين التي توجت لاحقاً بلقب البطولة، بتسجيل هدف الانتصار التاريخي للصقور بطريقة رائعة في اللقاء الذي انتهى 2-1.

ونجح الدوسري في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف).

وعلى صعيد الأندية، أسهم سالم في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال مباراة فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية.

وفي دوري أبطال آسيا، نجح الدوسري في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022، قبل أن يخسر الفريق اللقب على يد أوراوا رد دياموندز الياباني.

وبشكل عام، فإن الدوسري شارك في 366 مباراة مع الهلال في مختلف المسابقات منذ اللعب للفريق الأول في 2011، وسجل خلالها 88 هدفا قدم 71 تمريرة حاسمة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".