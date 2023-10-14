الجامعة العربية: الأحداث في غزة يمكن تصنيفها كجرائم حرب ترتكبها إسرائيل

أشار السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الأحداث في غزة يمكن تصنيفها كجرائم حرب ترتكبها إسرائيل، وأكد أن حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إقامة حلاً بناء على مبدأ الدولتين.

وأضاف زكي خلال لقاءه على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دول وجهات متعددة تقدم دعماً للسلطة الفلسطينية، وأن التقارير التي تشير إلى تجميد الدعم الأوروبي ليست دقيقة، ورحب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لديها القدرة الفعالة للضغط على إسرائيل، وأن التركيز يجب أن يكون الآن على الوضع الإنساني في غزة وعلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري.

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