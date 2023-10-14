الداخلية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون إنسان في غزة

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، إياد البزم، أصحاب الضمير الإنساني وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

وشدد في بيان له مساء السبت على ضرورة الضغط لوقف العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

أكد أن قوات الاحتلال بعد ثمانية أيام من عدوانها على غزة لم تحقق سوى مزيدًا من الدمار والمأساة، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 2200 مدني، من بينهم حوالي 800 طفل، وتم تدمير المنشآت السكنية والخدماتية والدينية، وتشريد نصف مليون مواطن عن بيوتهم.

وأوضح أن الاحتلال يرتكب جريمة العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون إنسان في غزة، ويمنع إمدادات الكهرباء ومياه الشرب ويحجب إمدادات الدواء والغذاء والوقود، بهدف التصعيد وإفشال الحياة في القطاع.

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