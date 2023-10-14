فرنسا تدعو إسرائيل ومصر إلى فتح ممر إنساني إلى غزة عبر رفح

أعلن الإليزيه في بيان له أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون كثف اتصالاته مع الزعماء الأجانب، اليوم السبت، وحثّ مصر وإسرائيل خصوصا على فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال الإليزيه إن "فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة، وخصوصا لإجلاء مواطنينا".

كما أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدّث السبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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